Pyrum Innovations gelingt Probelauf an der Auslastungsgrenze im neuen Werk

Pyrum Innovations hat den ersten sogenannten MaxCap-Test im neuen Werk in Dilligen/Saar erfolgreich abgeschlossen und damit einen der beiden neuen Reaktoren im Rahmen eines Probelaufs an die Auslastungsgrenze geführt. In der Woche vom 27. September bis 4. Oktober sei der Feststoffdurchsatz der Linie TAD 3 nach einem dreiwöchigen Teillastbetrieb langsam auf die volle Kapazität erhöht und über eine Woche gehalten dort gehalten. Die Abkürzung TAD steht dabei für „Thermolyseanlage Dillingen“.

