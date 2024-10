Michelin baut seine erste Pkw-Reifenproduktion in Indien

Hatte Michelin vor anderthalb Jahren angekündigt, in Indien in die Errichtung einer Pkw-Reifenfabrik investieren zu wollen, hat der Hersteller diesen Plänen jetzt Taten folgen lassen und den Grundstein zu einer entsprechenden Produktionsanlage gelegt. Das Werk soll am Standort in Tiruvallur (Bundesstaat Tamil Nadu) entstehen, wo Michelin bereits seit 2013 Lkw- und Busreifen für den indischen Markt produziert. Berichten zufolge wolle Michelin 5,64 Milliarden Rupien (62 Millionen Euro) in die Produktionsstätte investieren. Vor der Investitionsentscheidung Michelins hatte Indien den Import von Pkw-Reifen limitiert.