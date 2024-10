Nexen Tire nutzt KI neben der Entwicklung nun auch in der Reifeninspektion

Nexen Tire hat ein „KI-basiertes automatisiertes Inspektionssystem für Reifenprodukte“ entwickelt und implementiert. Wie der aus Südkorea stammende Hersteller berichtet, sei das System die „erste Anwendung dieser Art in der Reifenindustrie im Plattformformat entwickelt“ worden, was eine einfache Nutzung in neuen Fabriken oder bei neuen Anlagen ermöglichen soll. Folglich sei Nexen Tire ein Hersteller, bei dem KI-Anwendungen nun nicht mehr nur im Entwicklungs-, sondern auch im Fertigungsprozess zum Einsatz kommen.

