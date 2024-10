Markt für schwere Nutzfahrzeuge schrumpft EU-weit weiter deutlich

Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen entwickelten sich EU-weit in den ersten drei Quartalen des Jahres weiter deutlich gegensätzlich. So verzeichnete der Herstellerverband ACEA etwa bei Transportern (bis 3,5 Tonnen) ein Plus von 8,5 Prozent, während der deutsche Markt hier mit einem Wachstum von immer noch 8,2 Prozent kaum schlechter dasteht. Gleichzeitig schrumpften die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen EU-weit um 7,5 Prozent, wobei hier gilt: Deutschland steht mit einem Minus von 7,0 Prozent leicht besser da. Dabei liegt dieser Rückgang ausnahmslos an den schweren Nutzfahrzeugen über 16 Tonnen, bei denen die ACEA ein Minus von 9,5 (EU) bzw. 12,3 Prozent (Deutschland) errechnet hat. Das entspricht EU-weit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 21.578 nicht verkauften schweren Lkw, wobei knapp ein Drittel davon auf den deutschen Markt entfallen. Bei den mittelschweren Nutzfahrzeugen liegen die Neuzulassungen wiederum sowohl innerhalb der EU (3,0 Prozent) als auch in Deutschland (7,6 Prozent) durchweg im Plus.