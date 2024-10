Sailun Tyre verlängert die Zusammenarbeit FC Ingolstadt 04 bis 2027

Die Reifenmarke Sailun, die bereits seit 2021 an der Seite der Schwarz-Roten steht, bleibt dem FC Ingolstadt 04 als Premiumpartner verbunden. Der Reifenspezialist aus dem chinesischen Qingdao ist unter anderem auf den LED-Banden in der Schanzer Heimat präsent sowie für die Bereifung des Mannschaftsbusses verantwortlich. Mit PR-Kampagnen an Heimspieltagen der Oberbayern, Social-Media-Aktivitäten sowie einem Hospitalitypaket inklusive Werksführungen, Driving Experience und Stadiontouren wird das Sponsoring bis 2027 komplettiert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen