H&R bietet Tieferlegung und Spurverbreiterung jetzt auch für Fiat 500e an

Der Fiat 500, der kleinste des italienischen Herstellers, ist seit seiner Neuauflage 2007 „ein Volltreffer“, der in verschiedenen Varianten angeboten wird und zum bestverkauften Fiat-Modell aller Zeiten wurde. Seit 2012 gibt es ihn auch als Fiat 500e, und dies seit 2020 auch in der neuen Modellvariante. „Klar, dass die H&R-Entwicklungsabteilung auch für dieses Modell – unabhängig ob Cabrio oder geschlossen – einen passenden Satz Tieferlegungsfedern im Portfolio hat“, heißt es in einer Mitteilung des Anbieters von Federungs- und Fahrwerksystemen.

