Häßler wechselt von Michelin zur Handelstochter Euromaster

Seit Herbst 1998 in Diensten des Reifenherstellers hat Renate Häßler in den seither 26 Jahren bei Michelin schon diverse Karrierestufen erklommen. Während der zurückliegenden dreieinhalb Jahre fungierte sie zuletzt beispielsweise als Managerin Deutschland in Sachen „Connected Fleet“ bei dem Unternehmen. Anfang Oktober hat sie es nun allerdings verlassen, dabei aber nicht dem Konzern den Rücken gekehrt: Denn Häßler ist von Michelin zu dessen Handelstochter Euromaster gewechselt, wo sie nunmehr die Aufgaben als Leiterin HR Business Services übernommen hat.