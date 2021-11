Michelin führt Connect Fleet als neue Dachmarke im Flottenmanagement ein

Michelin stellt dieser Tage auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon (endet Sonntag) seine neue Dachmarke für das Flottenmanagement vor: Michelin Connected Fleet. Darunter wolle der französische Hersteller seine entsprechenden Dienstleistungen und Lösungen zusammenfassen, die sich an sämtliche Flotten richten, vornehmlich aber dem Management von Zugmaschinen und Anhängern dienen sollen, betont Michelin dazu in Lyon. Im Mittelpunkt dieses Angebots stehe – zumindest in Europa – der 2019 von Michelin übernommene Telematikdienstleister Masternaut. Mit dessen in den Fahrzeugen installierten Systemen könnten Flottenmanager Wartungsarbeiten im Vorfeld planen und koordinieren, um ungewollte Stillstandszeiten zu verhindern.

