Falken unterstützt junge Fußballtalente in Offenbach

Falken Tyre Europe unterstützt das Kirckers-Offenbach-Leistungszentrum. Dies liegt in der Nachbarschaft des Unternehmens und ist eines von neun Leistungszentren in der Regionalliga. In enger Zusammenarbeit mit einer DFB-Eliteschule in Frankfurt am Main, einer Partnerschule in Offenbach und einer weiteren Partnerschule in Obertshausen wird hier talentierten Nachwuchsspielern eine optimale sportliche und schulische Ausbildung ermöglicht. Mit dem Ziel, nicht nur die sportlichen, sondern auch die sozialen und schulischen Fähigkeiten der jungen Talente zu fördern.

