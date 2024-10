Auch Hankook will an Standardisierung von Reifendaten mitwirken

Seit Juli 2024 ist Hankook Vollmitglied bei der „Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components“ (GDSO). Der internationale Non-Profit-Verband fördert die digitale Standardisierung und den einfacheren Austausch von Daten in der Reifen- und Automobilbranche und bietet Reifenherstellern und weiteren Organisationen in der Reifenwertschöpfungskette Zugang zu branchenspezifischen Datensystemen. Der digitale Austausch von Reifendaten und deren effiziente Nutzung erfolgt über den GDSO-Datenraum durch einen eigenen Connector. Die Mitgliedschaft von Hankook soll das fortwährende Engagement des Unternehmens die Reifenbranche mit technischen Innovationen voranzubringen unterstreichen. „Mit unserer Vollmitgliedschaft bei der GDSO möchten wir unseren Beitrag zum Ziel der Organisation leisten, neue Standards für die effiziente Verarbeitung von Reifendaten im digitalen Zeitalter zu setzen. Dazu zählt die Bereitstellung verlässlicher und genauer Daten für den Reifendatenraum,“ so Klaus Krause, Vice President und Head of Europe Technical Center bei Hankook