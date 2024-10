Borbet-Beschäftigte in Sachsen fordern Löhne wie die Kollegen im Westen

Immer wieder sorgen die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland für Aufregung. Laut Tagesschau.de fordern die Beschäftigten von Räderhersteller Borbet in Kodersdorf Löhne auf Westniveau. Wie es in dem Bericht heißt, verdienen die Mitarbeiter laut IG Metall in Nordrhein-Westfalen im Stammwerk im Schnitt 19,50 Euro pro Stunde, während es im sächsischen Kodersdorf nur 15 Euro seien. Die IG Metall verlangt einen Flächentarifvertrag mit etwa 20 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeberseite habe vorgeschlagen, die Löhne über drei Jahre zu erhöhen, sodass die Beschäftigten in Sachsen 2027 das gleiche Gehalt wie ihre Kollegen im Westen erhalten würden. Nach einer Tarifkommissionssitzung habe die Belegschaft Offenheit für eine Anpassung innerhalb von drei Jahren gezeigt. Weitere Verhandlungen über mögliche Zugeständnisse, wie Extraschichten, würden laut dem Bericht noch ausstehen. Hier der ganze Bericht.