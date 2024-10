Ganzjahresreifen bei vielen europäischen Nachbarn noch beliebter als bei uns

Eine von Apollo Tyres beauftragte Umfrage zum Thema Ganzjahresreifen hat einerseits zutage gefördert, dass sich knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Autobesitzer in Deutschland für sie interessieren, wenn der nächste Reifenwechsel ansteht. Der Reifenhersteller wertet dies als Beleg für die anhaltende Beliebtheit von Reifen dieser Gattung, zumal man 2021 schon einmal die gleiche Frage gestellt hatte und damals 65 Prozent der deutschen Autofahrer angegeben haben sollen, wahrscheinlich Ganzjahresreifen zu wählen. Egal, ob nun ein Prozentpunkt mehr oder weniger: Mit diesem Anteil rangiert Deutschland andererseits eher am unteren Ende im europäischen Vergleich. Denn wie hierzulande sind in sieben weiteren Ländern Europas jeweils 1.000 Autofahrer von OnePoll entsprechend befragt worden, wobei in den meisten davon Ganzjahresreifen noch höher im Kurs stehen als bei uns und werden teils auch seit 2021 um wenige Prozentpunkte gestiegene Beliebtheitswerte berichtet. Als Spitzenreiter diesbezüglich wird aktuell jedenfalls Spanien genannt, wo mehr als vier von fünf Umfrageteilnehmern (82 Prozent) beim nächsten anstehenden Reifenwechsel bevorzugt einen Blick auf Allwetterreifen werfen wollen, gefolgt Frankreich und Italien (jeweils 78 Prozent), den Niederlanden (74 Prozent), Polen (72 Prozent) und Großbritannien (65 Prozent). Lediglich für Ungarn wird mit 59 Prozent ein niedrigerer Anteil als für Deutschland genannt.