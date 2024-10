Neuer Chatbot soll Check24-Kunden im Such- und Kaufprozess unterstützen

Check24 hat zum Start der Reifensaison seinen Chatbot „von Grund auf neu entwickelt“, und dies selbst, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Der neue Chatbot könne neben Fragen zur Bestellung (Lieferung, Rechnung, etc.) jetzt auch im Such- und Kaufprozess unterstützen. Er liefere Informationen zu unterschiedlichen Reifen, kenne die technischen Parameter, Kundenbewertungen und erläutere Unterschiede und helfe weiter zu Hintergrundwissen rund um Reifen und Reifenkauf, schreibt das Vergleichsportal weiter. „Da der Chatbot genau weiß, was der Kunde aktuell sieht, kann er sehr zielgenau antworten.“ Der Chatbot befindet sich in der Navigation unter dem Icon „Hilfe und Kontakt“. „Check24-Nutzer erhalten mit dem neu entwickelten Chatbot noch schneller Antworten auf ihre Fragen rund um Reifen und den Reifenkauf. Das funktioniert deutlich schneller und niederschwelliger als zum Telefon zu greifen und wird von unseren Nutzern sehr gut angenommen. Check24 will als Pionier im digitalen Reifenkauf den Kaufprozess deutlich komfortabler machen. Hierzu ist ein qualifizierter Chatbot ein wichtiger Baustein“, fasst Thilo Knaupp, CEO der Check24 Autoteile GmbH, zusammen.