Promotionaktion „Falken sagt Tanke“ startet bald wieder

Am 15. September startet wieder die Promotionaktion „Falken sagt Tanke“, die dann bis zum 30. November läuft. Wer in dieser Zeit einen Satz Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll der zur Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählenden Reifenmarke kauft, dem wird ein Tankgutschein als Beigabe versprochen. Zusätzlich dazu erhalten Kunden die Chance auf Gewinne wie eine Reise nach Illinois (USA) inklusive Flug, Hotel und siebentägigem Roadtrip auf der Route 66. Die Verkaufsförder- bzw. Händlerunterstützungsaktion, die sich laut Falken in der Vergangenheit als äußerst erfolgreich erwiesen hat, wird dieses Jahr auf 16 Länder ausgeweitet, wobei teilnehmenden Fachhändlern in ganz Europa entsprechende Werbematerialien dafür zur Verfügung gestellt werden. „Unsere Aktion bietet nicht nur den Verbrauchern einen zusätzlichen Anreiz, unsere Reifen zu kaufen und von einem extra Gewinn zu profitieren, sondern auch unsere Geschäftskunden profitieren von der Promotion. Wir bewerben sie über reichweitenstarke Online- und Offlinekanäle, was regelmäßig neue Kundinnen und Kunden in den Reifenhandel lockt“, erklärt Markus Bögner, Präsident und CSO der Falken Tyre Europe GmbH, den Hintergrund der Kampagne, bei der die jeweiligen Gutscheine den länderspezifischen Gegebenheiten angepasst sind und daher variieren.