RDKS-Nachrüstkit bei Schrader wieder auf Lager

Für Fahrzeuge, die werkseitig nicht mit einem Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) ausgestattet sind, gehört schon seit Jahren ein entsprechendes Nachrüstkit zum Schrader-Portfolio. Jetzt ist es laut dem Unternehmen wieder auf Lager. Das Set beinhaltet neben einem solarbetriebenen Receiver – das System arbeitet kabellos – vier Sensoren, wobei auch eine Echtzeitüberwachung von Druck und Temperatur von bis zu sechs Reifen damit möglich sein soll. Zu sehen ist es aktuell bei der dieser Tage in Frankfurt stattfindenden Messe Automechanika, wo die zu Sensata Technologies gehörende Marke unter anderem auch wieder seine schon bei der „The Tire Cologne“ Anfang Juni in Köln gezeigten Bundles aus Diagnose-/Programmiergeräten und Sensoren für Lkw-RDKS präsentiert. Für das Pkw-Segment gibt’s am Schrader-Stand bei der Automechanika darüber hinaus noch den „EZ-Sensor Go“ des Unternehmens zu sehen. Er wird beschrieben als Hybrid zwischen universellen und OE-Ersatzsensoren, wobei er einerseits für 99 Prozent aller Fahrzeugmarken, -modelle und -baujahre programmierbar sei, andererseits von Haus aus gleichzeitig aber auch schon die Protokolle für die Wagen ausgewählter deutsche Marken wie BMW, Mercedes-Benz etc. beherrsche.