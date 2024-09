Onlinereifenhändler Delticom feiert 25-Jähriges

Am vergangenen Freitag hat der Internetreifenhändler Delticom seinen 25. Geburtstag gefeiert. Wobei es streng genommen eigentlich nachgefeiert heißen müsste, ist das Unternehmen doch am 2. Juli 1999 gegründet worden. Anlässlich dessen hat die Industrie und Handelskammer Hannover dem in der niedersächsischen Landeshauptstadt ansässigen Onlineanbieter eine Ehrenurkunde zum 25-jährigen Bestehen verliehen „mit Dank und Anerkennung für besondere Leistungen und den besten Wünschen für die zukünftige Entwicklung“. Die Hannoveraner selbst, die man guten Gewissens wohl als E-Commerce-Pionier im Reifengeschäft bezeichnen kann, blicken eigenen Worten zufolge auf das zurückliegende Vierteljahrhundert zurück als „eine beeindruckende Reise, die wir unseren Partnern und der gesamten Delticom-Familie zu verdanken haben“, und blicken „mit großer Vorfreude“ auf die kommenden Jahre.