Werksfeuerwehr löscht „begrenzten Dachbrand“ bei Michelin in Bad Kreuznach binnen Minuten

Auf dem Dach des Michelin-Reifenwerkes in Bad Kreuznach hat es gestern am späten Vormittag ein Feuer gegeben: Auf einer Fläche von 18 Quadratmetern waren zwölf Photovoltaikmodule in Brand geraten. Innerhalb weniger Minuten konnte die Werksfeuerwehr das Feuer aber unter Kontrolle bringen und löschen. Personen seien nicht verletzt worden, so Michelin in einer Mitteilung, und der Sachschaden begrenze sich auf die betroffenen Module und die Dachhaut. „Der Brand hat keine Auswirkungen auf die Produktion im Reifenwerk“, unterstreicht der Hersteller. Es seien bereits Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet worden, die derzeit aber noch nicht feststehe. Erst kürzlich hatte Michelin vor Ort eine neue PV-Anlage in Betrieb genommen.