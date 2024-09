Euromaster-Netzwerk wächst um fünf neue Partner – Vertragsverlängerung

Euromaster hat fünf neue Franchisepartner unter Vertrag genommen. Wie die Handelsorganisation aus dem Michelin-Konzern mitteilt, starteten damit hierzulande das Autohaus Leikeim aus Marktzeuln (1. September) und das Lackier- und Karosseriezentrum Franz Auer in Straubing (1. Oktober) unter der Euromaster-Flagge in die kommende Winterreifensaison, während dies in Österreich Reifen Technik Sezer in Wien (1. September) und Protect Car Aslan Ayhan in Sollenau (1. November) tun; zum 1. Juli war bereits der PBM Fahrzeug- und Reifenservice in Montabaur dem Netzwerk beigetreten. „Wir freuen uns, unsere neuen Partner willkommen zu heißen und mit ihnen gemeinsam in unserem One-Network weiter zu wachsen“, so Jürgen Walter, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich. „Unsere Kunden haben nun fünf zusätzliche Servicestandorte zur Verfügung, die ihnen jederzeit mit gewohnt hoher Qualität zur Seite stehen.“

