Petlas stellt neue Reisebusreifen auf der IAA Transportation vor

Petlas hat seine Teilnahme an der IAA Transportation vom 17. bis 22. September 2024 angekündigt. Hier will das Unternehmen Produkte für den Transportsektor vorstellen. Hierzu gehören etwa der NZ300, ein Reifen für frei rollende Anhänger mit „außergewöhnlicher Nasshaftung und Haltbarkeit“ und der SH110 Progreen, ein Allachsreifen für Busse und Lkw. Zudem werden neue Reisebusreifen auf dem Stand A44 in Halle 12 eingeführt.

