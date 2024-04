Angekündigte Supersingle-Größe des Petlas-Profils „NZ300” jetzt verfügbar

Ende vergangenen bzw. Anfang dieses Jahres hat die türkische Petlas Tire Corporation eine Erweiterung ihres Nfz-Reifenportfolios angekündigt, darunter unter anderem eine Supersingle-Ausführung des „NZ300“-Profils. Zwischenzeitlich ist der Reifen in der Größe 445/45 R19.5 Herstelleraussagen zufolge verfügbar. Zugleich damit wird seitens des Unternehmens aber noch mehr Neues in Aussicht gestellt. Denn der Anbieter arbeitet derzeit an einem Busreifen in 295/80 R22.5, der alsbald erscheinen soll.