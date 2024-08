Reifen Müller eröffnet Flagship-Store in Stockstadt

Am 2. September öffnet der neue Flagship-Store von Reifen-Müller im Gewerbegebiet Frühlingslust in Stockstadt seine Tore. Die neue Filiale bietet Reifenservice für Fahrzeuge aller Art an. Ein Schwerpunkt hierbei liegt auch auf den Lkw-Kunden, die in der großen Montagehalle auf zwei Fahrspuren bedient werden können. Zudem können hier Großreifen von Ackerschleppern sowie EM/MPT-Fahrzeugen und Industriereifen aller Art montiert und, wenn nötig, vor Ort gleich repariert werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen