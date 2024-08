EFR-Geschäftsführer: „Rohertragssteigerungen waren auch notwendig“

Die Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler (EFR; Kassel) gehört seit Jahren zu den größten Kooperationen des inhabergeführten Reifenfachhandels; deren derzeit 229 Gesellschafter betreiben immerhin 285 Standorte in Deutschland. Im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG erklärt EFR-Geschäftsführer Jochen Gehrke, warum die zuletzt erzielten Rohertragssteigerungen notwendig waren, warum die EFR-Partner „gute Alternativen“ zu etlichen anderen Werkstätten sind und welche Erwartungen die Kasseler Geschäftsstelle an die weitere Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr hat, nachdem dieses nicht in allen Bereichen gleich gut gestartet ist.

