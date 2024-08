„Stars-of-the-Year“-Awards werden wieder auf der IAA Transporation verliehen

Im Rahmen der IAA Transportation werden am 16. September, dem Pressetag der Messe, wieder die renommierten „Stars of the Year“ verliehen. Die Verleihung des Preises für das Jahr 2025 umfasst den International Bus of the Year, International Van of the Year, International Truck of the Year, den Truck Innovation Award sowie den International Trailer Award. „Diese Auszeichnungen ehren herausragende Leistungen und Innovationen in der Transport- und Logistikbranche“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Verbands der Automobilindustrie, dem Veranstalter der Messe.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen