Eine „Roadtec-02“-Paarung auch als „M“-Spezifikation erhältlich

Von seinem Tourensportreifen „Roadtec 02“, für den mittlerweile bereits rund 500 Freigaben bzw. Serviceinformationen vorliegen sollen, bietet Metzler eine Vorder-Hinterrad-Paarung neuerdings auch in „M“-Spezifikation an. Mit dem entsprechenden Kennbuchstaben auf der Seitenwand versehen, seien die Reifen in den Größen 120/70 ZR17 und 180/55 ZR17 dank eines optimierten Laufflächenprofils „noch vielseitiger und für eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Motorräder perfekt geeignet“, wie es dazu seitens der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke heißt. Ob mit oder ohne Beladung sei der neue „Roadtec 02 M“ damit unter anderem nun noch besser für schwere Motorräder geeignet, ergänzt der Anbieter.