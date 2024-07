Hankook, Continental und Pirelli als „nachhaltigste Unternehmen“ eingestuft

Die US-Zeitschrift Time und die aus Deutschland stammende globale Daten- und Business-Intelligence-Plattform Statista haben erstmals die 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt benannt. In der Kategorie „Automotive Industry & Suppliers“ haben die Initiatoren des Awards auch drei Reifenhersteller aufgeführt und diese für ihr jeweiliges Engagement in Sachen Nachhaltigkeit entsprechend gewürdigt. Das sind neben Pirelli mit einem Score von 72,18 – dem höchsten in der Kategorie – noch Continental (61,39) und Hankook (55,66). Damit belegen die drei Hersteller in der Liste der 500 Unternehmen die Plätze 74, 265 bzw. 417. Time und Statista haben für ihr Ranking 5.000 weltweit führende Unternehmen bewertet, wie es dazu in einer Mitteilung von Hankook heißt. Der aus Südkorea stammende Hersteller wurde außerdem von der Financial Times und Statista zu einem der „Asia-Pacific Climate Leaders 2024“ gekürt.