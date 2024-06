Reifenvertrieb Seng will mit neuen Key Accounts und Davanti Tyres wachsen

Seit gut einem Jahr pflegen der in Großbritannien ansässige Großhändler Oak Tyres und der Reifenvertrieb Seng jetzt schon eine besondere Partnerschaft. Darunter vermarktet der in Butzbach im Wetteraukreis nördlich von Frankfurt ansässige Großhändler bereits seit März 2023 Reifen der Marke Davanti Tyres exklusiv in Deutschland. Während die in Asien in vier Werken als Auftragsproduktion hergestellten Reifen auf dem britischen Heimatmarkt von Oak Tyres – dem Inhaber der Eigenmarke – mit jährlichen Absätzen von rund einer Million Stück schon längst zu den fest etablierten Marken zählt, arbeite man in Deutschland daran, die Marke weiter bekannt zu machen, wie dazu Franz Bell, Geschäftsführer von Reifenvertrieb Seng, im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläuterte. Dabei lasse sich der Deutschland-Vertrieb von Davanti Tyres bereits recht gut an, blickt er auf die vergangenen Monate zurück. Bevor das von Gerhard Seng gegründete Unternehmen den deutschen Exklusivvertrieb übernahm, vertrieb der niederländische Großhändler Tyre Trading International B.V. (TTI) die Reifen hierzulande.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN