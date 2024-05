Messe IFAT mit Interfit-Beteiligung

Die heute startende und bis zum Freitag dieser Woche in München stattfindende IFAT gilt als Weltleitmesse für Umwelttechnologie, bei der nach Veranstalteraussagen mehr als 3.100 Aussteller sich und ihre Lösungen präsentieren. Einer davon ist Inferfit, wobei das zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheel Systems) gehörende Unternehmen vor Ort seine Servicelösungen in Sachen Industriereifen insbesondere für die Abfallwirtschaftsbranche zeigen will. „Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen Reifenservicelösungen auf der IFAT 2024 vorzustellen“, sagt Anton Stoynev, Director Material Handling & Construction Central Europe bei Interfit. „Als vertrauenswürdiger Partner der Bau- und Abfallwirtschaftsbranche zeigt Interfit einmal mehr sein starkes Engagement für Kunden auf der ganzen Welt und bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die ihre Herausforderungen direkt angehen. Unser umfassendes Angebot an hochmodernen Lösungen ist darauf ausgelegt, die Maschinenleistung und Reifenlebensdauer selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu maximieren“, wie er ergänzt. Bei der Messe in der bayrischen Landeshauptstadt wolle man demonstrieren, wie Reifeninnovationen und der dazu passende Service bzw. ein präzises Reifenmanagement Kunden dabei unterstützen können, ihr Geschäft zu verbessern und zugleich nachhaltiger auszurichten.