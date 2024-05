LKQ Corporation verkauft polnischen an schwedischen Teilehändler

Die LKQ Corporation hat einen Vertrag über den Verkauf von Elit Polska geschlossen. Einer Mitteilung zufolge will die im schwedischen Stockholm ansässige Meko AB den polnischen Autoteilehändler und Werkstattausrüster in der zweiten Hälfte des Jahres übernehmen, vorbehaltlich noch ausstehender behördlicher Genehmigungen. Elit Polska hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 429 Millionen Polnische Zloty (100 Millionen Euro) gemeldet. 2018 hatte Meko bereits den Teilehändler Inter-Team übernommen und will nach vollzogener Elit-Polska-Übernahme zum drittgrößten Anbieter auf dem lokalen Independent Aftermarket (IAM) werden mit einem Marktanteil in Polen von dann „rund acht Prozent“, heißt es dazu aus Schweden. Die Bewertung und Straffung der Vermögenswerte sei „ein zentraler strategischer Pfeiler für unser Unternehmen“, heißt es dazu aus der LKQ-Zentrale in Chicago, Illinois/USA, wo man „komplementäre“ Geschäftsmodelle bei Meko und Elit Polska sieht. Die LKQ Corporation hält 26,6 Prozent Meko AB.