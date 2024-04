Porsches Taycan Turbo GT ab Werk exklusiv auf Pirelli-Reifen

In Sachen Erstausrüstungsbereifung seines neu gestalteten Taycan hat sich Porsche für die Pirelli-Profile „P Zero R“ und der „P Zero Trofeo RS“ in den Dimensionen 265/35 ZR21 und 305/30 ZR21 entschieden. Laut dem Reifenhersteller werden seine beiden Modelle zudem die einzigen Reifen sein, die für den Taycan Turbo GT – die sportlichste Variante der Baureihe – erhältlich sind. Der „P Zero R“ ist demnach für den alltäglichen Einsatz auf Supersportwagen entwickelt worden, während für eine noch etwas sportlichere Gangart der „P Zero Trofeo RS“ als Semislick mit Straßenzulassung daherkommt. Beide tragen die „Elect“-Markierung auf der Seitenwand, die Pirelli zufolge verweist „auf ein Paket technologischer Lösungen, welche auf die Eigenschaften von Elektrofahrzeugen abgestimmt sind“, und debütierte mit der ersten Generation des Taycan. Mittlerweile soll das Porsche-Sortiment mehr als 30 homologierte Pirelli-Reifen mit „Elect“-Technologie enthalten, die der italienische Reifenhersteller eignen Worten zufolge „entwickelte (…), um den Übergang von Porsche zur Elektromobilität bei verschiedenen Modellen wie dem Macan zu begleiten“. Um sein Reifenangebot für den Taycan zu vervollständigen, habe man im Laufe der Jahre zudem den „P Zero“, „P7 All Season“, „P7 Blue“ und „P Zero Winter“ in Größen von 19 bis 21 Zoll entwickelt, sagt Pirelli.