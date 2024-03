„Connect-Lite“-App auch fürs OTR-Reifenmanagement geeignet

Kürzlich erst hat Continental eine neue „Lite“-Version seiner „Connect“-App für das Reifenmanagement von Fahrzeugflotten vorgestellt und dabei zunächst vor allem den Fokus auf Lkw-/Busreifen gerichtet. Was jedoch nicht bedeutet, dass sich die kostenfreie Variante der bisherigen „Connect“-Anwendung, die aus Sicht des Anbieters eine „Brücke zwischen Reifensensorik und professionellem Reifenmanagement“ schlägt, nicht auch für andere Reifengattungen einsetzen ließe wie etwa für diejenigen radialen Off-the-Road- bzw. OTR-Reifen des Herstellers, die ab Werk mit einem Bluetooth-fähigen „Connect-2.0“-Sensor ausgestattet sind. „Vor allem in den Anwendungsgebieten wie Erdbewegung, Landwirtschaft oder an Häfen trägt digitales Reifenmanagement zu mehr Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit bei“, sagt schließlich Martijn Oosterbaan, Leiter des Produktmanagements bei Continental Specialty Tires.