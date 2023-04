Continental führt bluetoothfähige Sensorgeneration auch bei Industriereifen ein

Egal ob Hafenreifen, Erdbewegungsreifen, Trecker- oder Gabelstaplerluftreifen – Continental stellt ab sofort seine Reifen mit einer neuen Sensorgeneration zur Verfügung. Das Besondere daran: „Der Sensor ist bluetoothfähig und ermöglicht es Flottenmanagern damit, Reifendaten direkt über das Smartphone und digitale Reifenmanagementsystem ContiConnect 2.0 am Fahrzeug auszulesen und in das Webportal zu übertragen“, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. Die Inspektion des Reifens mit Erfassung der Profiltiefe und des Reifenzustandes könne so direkt am Fahrzeug vorgenommen werden.

