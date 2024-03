RDKS-Sensor für Lkw ein Hamaton-Schwerpunkt bei „Tire Cologne“-Messe

Haben sich zur kommenden „The Tire Cologne“ laut offiziellem Stand der Website des Veranstalters bisher gut 270 Aussteller zu der Reifenmesse Anfang Juni in Köln angemeldet ist das im Bereich Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) aktive Unternehmen Hamaton einer davon. Wie in seiner kürzlich veröffentlichten neuen Produktbroschüre wird der Anbieter auch bei der eigenen Messepräsenz in Halle 8.1 seine neuen Produkte in den Vordergrund rücken. Gemeint damit sind unter anderem RDKS-Sensoren wie der „EU-Pro Truck 1.0“ genannte für Lkw, solche mit NFC- oder BLE-Technologie (Near Field Communication/Bluetooth Low Energy) samt zugehöriger RDKS-App sowie natürlich Programmier-/Diagnosetools wie die Modelle „H47“ und „H57“. Das Hamaton-Team plant während der dreitägigen Messe zudem Livevorführungen seiner Lösungen und steht vor Ort für sämtliche Fragen zu alldem zur Verfügung. Wer diesbezüglich spezielle Wünsche hat oder schon jetzt einen Termin während der „Tire Cologne“ vereinbaren möchte, kann sich demnach per E-Mail (info.gmbh@hamaton-tpms.com) an das Unternehmen wenden.