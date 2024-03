Aktualisierte Hamaton- und Tyresure-Produktbroschüren verfügbar

Die auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) spezialisierten Schwesterunternehmen Hamaton und Tyresure haben aktualisierte Produktbroschüren veröffentlicht. Die 2024er-Ausgabe ersterer Marke ist dabei nicht nur in englischer, sondern auch in deutscher, französischer und spanischer Sprache erhältlich – die andere nur in Englisch. Beide enthalten jedoch die neuesten Entwicklungen der Anbieter, was RDKS-Diagnosegeräte und -Sensoren betrifft. So findet sich darin etwa der „EU-Pro Truck 1.0“ genannte RDKS-Sensor für Lkw. Darüber hinaus enthalten die Kataloge Informationen zu den Programmier-/Diagnosetools „H47“ und „H57“, die sowohl Hamaton als auch Tyresure jeweils im Bundle mit acht, 16 oder 24 RDKS-Sensoren vom Typ „EU-Pro Hybrid 3.5“ anbieten.