Onlinetutorial zum Update der RDKS-Diagnosegeräte von Hamaton

Dass Diagnose-/Programmiergeräte für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) regelmäßig Updates ihrer Software benötigen, um die jeweils aktuellsten Sensortechnologien unterstützen und nicht zuletzt die neuesten Fahrzeugmodelle abdecken zu können, sollte in der Branche mittlerweile bekannt sein. Dazu, wie das Ganze bei ihren Tools funktioniert, halten die jeweiligen RDKS-Anbieter entsprechende Erklärvideos bereit. Ein solches Onlinetutorial per YouTube-Video hat unter anderem auch Hamaton aufgelegt. In dem wird gezeigt, wie sich die von dem Unternehmen angebotenen Tools mittel „WebVT“ und USB-Kabelverbindung mit einem PC auf den neuesten Stand bringen lassen.