Vorbereitungen für die PS Days laufen auf Hochtouren

Vom 5. bis zum 7. Juli starten die Performance & Style (PS) Days. Die dritte Ausgabe dieses Tuning-Events, das vergangenes Jahr mehr als 39.000 Besucher angelockt haben soll, findet wieder auf dem Messegelände in Hannover. Erneut in Form einer Kombination aus Messe mit Ausstellern rund um die Szene, der sogenannten „Community Garage“ und dem „Elite Circle“ mit veredelten Privatfahrzeugen, einem Open-Air-Event und einer Showstrecke. Dabei verbucht der Veranstalter den Bewerbungsauftakt für die „Community Garage“ als vollen Erfolg. Denn bisher sollen allein binnen der ersten beiden Wochen schon mehr als 350 Bewerbungen für ein Plätzchen auf den dafür reservierten 20.000 Quadratmetern Fläche eingegangen sein. „Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet. Das zeigt uns deutlich, die Community will nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitgestalten und Teil der Veranstaltung sein. Das gibt den PS Days in diesem Jahr noch mehr Spirit“, meint Guido Mack, dem bei der Deutsche Messe AG die Projektleitung für die PS Days obliegt, nachdem Mitstreiterin Lisa Böllert Anfang des Jahres als Referentin Projektkommunikation zur Tennet TSO GmbH gewechselt ist.

