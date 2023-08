Termin für PS Days 2024 steht fest

Es ist gerade einmal ein paar Wochen her, dass die diesjährigen Performance & Style Days (kurz: PS Days) ihre Pforten geschlossen haben, da kündigt die Deutsche Messe AG als Veranstalter dieses Tuningevents in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover auch schon den 2024er-Termin an. Nächstes Jahr soll die Messe rund um Fahrzeugveredelung mit einem erweiterten Showprogramm an selber Stelle vom 5. bis zum 7. Juli an den Start gehen. „Wir wollen Besucherinnen und Besucher ein noch spektakuläreres Tuningerlebnis bieten. Wir bauen das Thema Drifting weiter aus und möchten mit der ‚Ladies Lounge‘ das Thema Frauen in der Tuningszene weiter stärken“, erklärt Lisa Böllert, Projektleiterin in Sachen der PS Days bei der Deutschen Messe AG. Das entsprechende Wochenende im Sommer kommenden Jahres werde ihren Worten zufolge „ein idealer Mix aus Tuningmarktplatz, Community-Treffen und spektakulärer Show unter freiem Himmel für alle Auto- und PS-begeisterten Fans sein“.