Benzingeruch und Reifenabrieb: Tuner treffen sich auf den PS Days in Hannover

Die schönsten Tuningfahrzeuge aus zehn Ländern, Blitzstarts und der Duft nach Benzin und Reifenabrieb: Mit mehr als 39.000 Besuchern aus ganz Nordeuropa und einem Besucherplus von 30 Prozent sind am Sonntag in Hannover die Performance & Style Days zu Ende gegangen. Mit dem zweiten Aufschlag hat sich die Veranstaltung damit fest im Kalender der europäischen Tuningszene etabliert. 150 Unternehmen und Organisationen präsentierten sich an den drei Tagen in Hannover – und damit 15 Prozent mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

