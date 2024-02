Aussteller zufrieden – nächste IMOT vom 21. bis zum 23. Februar 2025

Mitte Februar fand die Internationale Motorradausstellung (IMOT) in München statt und hat nach Aussagen ihrer Ausrichter einmal mehr großen Zuspruch erfahren. Konkrete Besucherzahlen der parallel zu der Freizeitmesse f.re.e organisierten Zweiradveranstaltung werden zwar nicht genannt, doch ist zumindest von „vielen Tausend Besuchern“ die Rede und soll das Fazit der dort vertretenen Aussteller erneut positiv ausgefallen sein. So wie im Fall der Motorradreifenschwestermarken Pirelli und Metzeler, die vor Ort Präsenz gezeigt haben. „Unsere Messestände auf der IMOT sind immer extrem gut frequentiert, und wir können unser Credo, ‚nah am Kunden zu sein‘, hier in München optimal umsetzen. Daher ist es für uns auch gesetzt, mit beiden Marken – Metzeler und Pirelli – vor Ort zu sein. Zudem bringt die Partnerschaft der IMOT mit der Messe f.re.e weiteren Zulauf, das ist eine tolle Kombination“, bestätigt Benedikt Zacher, Head of Marketing Moto Pirelli und Metzeler. Da ist es wohl keine Frage, dass der hinter beiden Marken stehende italienische Reifenhersteller Pirelli auch im kommenden Jahr wohl wieder mit von der Partie sein wird in der bayrischen Landeshauptstadt, wenn die IMOT vom 21. bis zum 23. Februar ihre Pforten zum dann 32. Mal öffnet.