Veränderte Aufstellung des Metzeler-/Pirelli-Motorradreifenteams

Anlässlich der offiziellen Präsentation des neuen „Diablo Rosso IV Corsa“ der italienischen Marke hat Pirelli Deutschland zugleich sein in Sachen Marketing und Medienbetreuung neu aufgestelltes Motorradreifenteam vorgestellt. Denn seit einigen Wochen verantwortet Benedikt Julian Zacher als Head of Trade & Consumer Marketing Moto das Marketing und die Händlerbetreuung der Motorradreifen von Pirelli und der Schwestermarke Metzeler. Demgegenüber ist Michael Praschak schon seit Anfang des Jahres neuer Leiter des Bereiches Digital Marketing und PR, womit seine Arbeit über seine bisherigen Aufgaben hinaus nun die Betreuung der Fachpresse in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Benelux umfasst. „Unser neu aufgestelltes Team hat bei der Einführung unseres neuen Reifens einen prima Job gemacht“, sagt Michael Müller, der für beide Konzernmarken das Zweiradreifengeschäft in der Region DACH, Benelux und Dänemark verantwortet. cm

