Ab April Frühjahrspromotion rund um Metzelers neuen „Roadtec 02“

Für die Zeit vom 1. April bis zum 31. Mai kündigt Metzeler schon jetzt eine Promotionaktion rund um seinen neuen „Roadtec 02“ an. Biker, die sich dann für einen Satz dieses Sporttouringreifens der zu Pirelli zählenden Motorradreifenmarke entscheiden, sollen sich – solange der Vorrat reicht – über einen Trolley des Anbieters iXS als Beigabe freuen können. Wer bis dahin das Profil erst einmal selbst in Augenschein nehmen will, dem bietet sich dazu bei der einen oder anderen Frühjahrsmotorradmesse hierzulande oder bei unseren Nachbarn in Österreich die Gelegenheit. Denn nach der Premiere des „Roadtec 02“ Anfang des Jahres bei der Motor Bike Expo im italienischen Verona, wird das Modell am kommenden Wochenende bzw. vom 9. bis zum 11. Februar seinen Einstand nun auch in der Alpenrepublik – genauer gesagt bei der Moto Austria in Wels – geben. Genauso wird es eine Woche später in Deutschland bei der IMOT in München (16. bis 18. Februar) oder danach bei den Hamburger Motorradtagen (23. bis 25. Februar) und der „Motorräder 2024“ in Dortmund (29. Februar bis 3. März) zu sehen sein. Weitere Schwerpunkte an den Messeständen des Anbieters sollen darüber hinaus noch der kürzlich erst von BMW als Erstausrüstung für seine R 1300 GS gewählte Reifen „Tourance Next 2“ oder der „Cruisetec“ für Custom Bikes bilden.