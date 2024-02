Noch freie Plätze bei den RDKS-Schulungen von RSU/TyreSystem

Zu dem Schulungsangebot der TyreSystem-Akademie der RSU GmbH zählen bekanntlich auch Fortbildungen rund um das Thema Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Für die Präsenzkurse in Schlüsselfeld (16. März), Bernau (17. Mai) und Grevenbroich (15. Juni) werden dabei noch freie Plätze gemeldet. Gleiches gilt für die neu ins Programm aufgenommenen RDKS-Onlineschulungen am 1. März und 5. Juli, die für jeweils maximal 25 Teilnehmer ausgelegt sind. Weitere Informationen dazu und Anmeldungen sind per Telefon (07122/82593-619) oder via E-Mail (akademie@tyresystem.de) bzw. unter www.tyresystem.de/akademie abrufbar/möglich.