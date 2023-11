Kartenverkauf für die IMOT startet am 1. Dezember

Vom 16. bis zum 18. Februar 2024 wird die Internationale Motorradausstellung (IMOT) ihre Tore wieder auf dem Messegelände in München-Riem öffnen. Die Vorbereitungen dafür laufen dem Veranstalter zufolge bereits auf Hochtouren, wobei der Kartenverkauf für das Event in wenigen Tagen – genauer gesagt am 1. Dezember – starten wird auf den Webseiten unter www.imot.de. Nach den als überwiegend positiv beschriebenen Rückmeldungen dazu in diesem Jahr werden die Tickets dabei übrigens erneut ohne Aufpreis auch für die parallel laufende Messe f.re.e und die Münchner Autotage gelten. „Viel Platz, genügend Parkplätze, eine topmoderne Ausstattung und die direkte Nachbarschaft zur großen Reise- und Freizeitmesse f.re.e und den Münchner Autotagen, die beide wieder mit unseren Tickets umsonst besucht werden können – in München-Riem haben wir alles gefunden, um die IMOT aufs nächste Level zu bringen“, so IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka.