Kartenvorverkauf für Dortmunder Motorradmesse läuft

Vom 29. Februar bis zum 3. März kommenden Jahres öffnet die „Motorräder“ wieder ihre Pforten in Dortmund. Doch auch wenn es bis dahin noch ein Weilchen dauert, ist der Kartenvorverkauf für Deutschlands größte jährlich stattfindende Motorradmesse bereits gestartet. Wie immer soll sich an den vier Veranstaltungstagen vor Ort wieder alles um motorisierte Zweiräder, Zubehör, Veredelung, Helme, Bekleidung, Reisen und Serviceangebote drehen. Dabei berichtet die Twin Veranstaltungs GmbH als Ausrichter des Events über „neue Aussteller und namhafte Marken“, die bei Messe dabei sein werden, weshalb zusätzlich die Westfalenhalle 2 genutzt wird. Dort sollen zukünftig Reiseveranstalter, Biker-Hotels und weitere touristische Angebot zusammengefasst werden, während die wichtigen Fahrzeughersteller, die Reifenindustrie, Umbauspezialisten und hochwertiges Zubehör in den Messehallen 3 und 4 vertreten sein werden. „Die Neuheiten der Saison sind dort fast vollständig zu sehen. Darunter auch beliebte Marken, die 2023 noch nicht wieder an den Start gingen“, so die Messeorganisatoren. Dieses Jahr hatten sie 104.000 Besucher in Dortmund gezählt, wo die Reifenbranche durch Bridgestone, Continental, Metzeler/Pirelli, Michelin, dem Reifenwerk Heidenau sowie der Reifencom GmbH vertreten wurde.