Erwartungsgemäßer Delticom-Umsatz – EBITDA „deutlich“ über der Prognose

Die Delticom AG berichtet erste, vorläufige, ungeprüfte und nicht testierte Konzernzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Demnach erzielte der Internetreifenhändler einen Umsatz in Höhe von 476 Millionen Euro, der damit einerseits zwar 6,6 Prozent unterhalb den 2022 erzielten 509 Millionen Euro liegt. „Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr bedingt sich ausschließlich durch das Plattformgeschäft und der damit einhergehenden Umklassifizierung im Umsatz“, wie einer Delticom-Mitteilung andererseits dazu zu entnehmen ist. Insgesamt hätten die Verkaufserlöse damit innerhalb der zuvor prognostizierten Bandbreite von 470 bis 504 Millionen Euro gelegen, so das Unternehmen weiter. Mit 21,6 Millionen Euro – ein Plus von 43,7 Prozent im Vergleich zu den 15,0 Millionen Euro im Jahr davor – habe das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 demgegenüber „deutlich die obere Spanne des prognostizierten Korridors“ überschritten: Ausgegangen war man von einem Wert irgendwo zwischen 14,0 und 18,9 Millionen Euro. Den vollständigen Bericht für das zurückliegende Geschäftsjahr will die Delticom AG am 27. März veröffentlichen.