Delticom: Neues Plattformgeschäft lässt Umsätze schrumpfen

Die Delticom AG hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres eigenen Worten zufolge „auf eine weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft“ – also ohne Sondereinflüsse wie Refinanzierungskosten und US-Ergebnisbeitrag – konzentriert, was sich in einem Plus beim operativen EBITDA von 8,1 Prozent auf jetzt 7,2 Millionen Euro zeigt. Einschließlich solcher Sondereinflüsse gerechnet gab das berichtete EBITDA indes um 23,5 Prozent auf 6,8 Millionen nach. Da dieser Rückgang deutlicher ausfällt als der des Halbjahresumsatzes, der um zehn Prozent auf 198 Millionen Euro schrumpfte, gab auch die EBITDA-Marge noch einmal nach, und zwar um 0,6 Prozentpunkte auf jetzt 3,4 Prozent.

