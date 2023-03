Delticom hält EBITDA-Marge bei 2,9 Prozent – Einbruch beim Überschuss

Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte die Delticom AG 509,3 Millionen Euro umsetzen und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Rechnet man das im vergangenen Jahr veräußerte US-Geschäft heraus, ergibt sich indes ein leichtes Umsatzplus von 0,4 Prozent im hiesigen Kerngeschäft, das „mit der inflationären Preisentwicklung im Jahresverlauf einhergeht“, wie Europas größter Onlinereifenhändler mit Hauptsitz in Hannover dazu schreibt und ergänzt: „Die inflationsbedingte Preisentwicklung und die Unsicherheit über die geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen haben im Jahresverlauf ihre Spuren bei den Konsumenten und in der Folge in der Konsumbereitschaft der privaten Verbraucher und nicht zuletzt auch im europäischen Ersatzreifengeschäft hinterlassen.“ Darüber hinaus gab das EBITDA im Geschäftsjahr 2022 um 12,2 Prozent auf noch 15 Millionen Euro nach, was einer auf dem Niveau von 2,9 Prozent verharrenden EBITDA-Marge entspricht. Der Jahresüberschuss selbst brach unterdessen um 58,7 Prozent ein und lag zum 31. Dezember bei 2,8 Millionen Euro. ab

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.