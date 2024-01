Update auf Edition 2024 einiger Wolk-Poster zum Teilemarkt

Einigen seiner Informationsposter zum Automotive-Ersatzgeschäft hat das Beratungsunternehmen zwar erst im vergangenen Herbst ein Update spendiert wie etwa denen zu den wichtigsten Händlern für Lkw-Teile in Deutschland und Europa. Dennoch veröffentlicht die Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH – entstanden durch die Bündelung der Kräfte der Wolk After Sales Experts GmbH (Bergisch Gladbach) und der BBE Automotive GmbH (Köln) – jetzt noch einmal neue Fassungen ihrer Übersichten unter dem Namen Edition 2024. Dazu zählen beispielsweise aktualisierte Versionen seiner Who-is-who-Poster zum deutschen und europäischen Kfz-Teilevertrieb genauso wie das zu den größten Händlern für Lkw-Teile in Europa, das nach Unternehmensangaben „aufgrund von neuen Daten“ so kurz nach dem Erscheinen der Vorgängerausgabe herausgegeben wird.