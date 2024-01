Novitec veredelt Ferrari 296 GTB mit Vossen-Rädern

Novitec hat den Ferrari 296 GTB veredelt. Zusammen mit den US-Räderhersteller Vossen wurde für den Zweisitzer etwa eine maßgeschneiderte Rad-/Reifenkombination in 21 und 22 Zoll entwickelt, die den Platz in den Radhäusern perfekt nutzt. Die Räder sind mit verschiedenen Oberflächen in 72 Farben erhältlich. Mit der Wahl der Kombination in 9,5×21 Zoll vorne und 11,5×22 Zoll auf der Hinterachse werde die Keilform des Sportwagens zusätzlich betont. Vorne werden Reifen in der Dimension 255/30 ZR21 gefahren, hinten in 335/25 ZR22.