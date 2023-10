Auf Deutschland-Ausgabe folgt Poster zum europäischen Lkw-Teilevertrieb

Vor ein paar Wochen hat die Wolk After Sales Experts GmbH ihr aktualisiertes DIN-A0-Übersichtsposter zum Lkw-Teilevertrieb in deutschen Landen veröffentlicht. Jetzt legt das Unternehmen aus Bergisch Gladbach nach und präsentiert sein diesbezügliches „Who’s Who“ auch für den europäischen Ersatzmarkt in neuer Auflage. Dementsprechend soll es aktuelle Zahlen und Fakten zu den führenden Lieferanten von Nutzfahrzeugteilen in ganz Europa listen samt beispielsweise solchen Details wie deren Zugehörigkeit zu den verschiedenen Einkaufskooperationen.