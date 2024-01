Kambodscha und China wollen bei Entwicklung der Reifenindustrie kooperieren

Kambodscha und China haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der beide Länder Asiens künftig bei der Entwicklung ihrer Gummi- und Reifenindustrie kooperieren wollen. Es gehe dabei um Investitionen in gemeinsame Projekte in Kambodscha von insgesamt eine Milliarde US-Dollar (913 Millionen Euro). Weitere Details nannten die Beteiligten Regierungsvertreter anlässlich der Unterzeichnung ihrer Erklärung nicht. Maßgebliche Partei für die Umsetzung entsprechender Projekte sei allerdings das National Centre for Research on Rubber & Tire Engineering Technology (NERCRAT) Chinas. Eine entsprechend „kooperative Unternehmung“ unterstreiche die „diplomatische und ökonomische Synergie“ beider Staaten, heißt es abschließend.